Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /Bengaluru Crime: ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣ; ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಹೆ*ಣ ಉರುಳಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಲಾಕ್

Bengaluru Crime: ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣ; ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಹೆ*ಣ ಉರುಳಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಲಾಕ್

Bengaluru Crime News: ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಲಗ್ಗೆರೆ ಬಳಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಕಿರಿಕ್, ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟನಾಗಿದ್ದ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಯೂನಸ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 03, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:07 PM IST
Bengaluru Crime: ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣ; ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಹೆ*ಣ ಉರುಳಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಲಾಕ್

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bengaluru Crime: ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣ; ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಹೆ*ಣ ಉರುಳಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಲಾಕ್
2
3
4
5