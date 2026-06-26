/ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಹೊರುವ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ದತಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ..!

ತುಮಕೂರು: ಮಲಹೊರುವ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಇಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸಂಘದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ದಲಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಶೌಚಗುಂಡಿಯ ಮಲವನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಚಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬಲು ನಿಯೋಜಿಸಿರೊದು ನಾಗರಿಕರು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ...ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ವರದಿ ನೋಡಿ.
ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಇಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಘದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಮಲ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸಲು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬರಿಗೈ ಹಾಗೂ ಬರಿಮೈನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಶೌಚಗುಂಡಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಮಲವನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ,ಇಂಜಿನಿಯರೊಬ್ಬರು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಲೆಂದು ಕರೆತಂದರು,ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶೌಚ ಗುಂಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು,ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆದರೆ ಹೋಗೊದಿಲ್ಲಾ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಲಹೊರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು,ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ,,ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಲ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ..ಗ್ಲೌಸ್, ಮಾಸ್ಕ್, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಿಟ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಲ ಹೊತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
2013 ರ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ ಮಲವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ..ಆದರೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ..ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಲ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.