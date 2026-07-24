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ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ: ಇಸ್ರೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪತ್ನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ!

ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ವಿನಯ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ನಂತರ ಓದಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು, ಈ ವರ್ಷ ಆಕೆಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದರು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 24, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:02 PM IST
ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ: ಇಸ್ರೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪತ್ನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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