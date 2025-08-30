ಬುರುಡೆ ಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಐಟಿ ಮಹಜರ್ : ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಡ್ರಾಮದ ಹೈಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬುರುಡೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಕಟ್ಟುವ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದ ಕಥೆಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. ದಿನಕೊಂದು ಬಣ್ಣ, ಗಂಟೆಗೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ವೇಷಧಾರಿಯನ್ನು ಇಂದು ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ಟೀಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು.
ಮೊದಲಿಗೆ ಬುರಡೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾದ ಬಾಗಲುಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಯಂತ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಐಟಿ ಟೀಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಹಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದರು.ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜಯಂತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಜರು ಮಾಡಿದ ಎಸ್ಐಟಿ ಟೀಂ ಜಯಂತ್ ಪತ್ನಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸಹ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಇನ್ನು ಈ ಬುರುಡೆ ಕಥೆ ಶುರುವಾಗುವುದಕ್ಕು ಮುಂಚೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಚಿನ್ನಯ್ಯ, ಕೆಲ ವಕೀಲರನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಕೀಲರ ಕಚೇರಿಗೂ ಸಹ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯು ಸಹ ಕೆಲ ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ವಕೀಲರು ಈ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಹ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲೆಟರ್ ಸಹ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಮೊದಲೇ ಕೆಲ ವಕೀಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದ್ರಿಂದ ವಕೀಲರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯು ಸಹ ಮಹಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಬರೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದಲು ಸಹ ಬುರಡೆ ತಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಎಸ್.ಐ.ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಎಸ್.ಐಟಿ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯು ಸಹ ಮಹಜರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಹ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲಿಯು ಸಹ ಮಹಜರು ಮುಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು,ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈತನಿಂದ ಎಸ್.ಐಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ನೋವಾಗ್ತಾಯಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬುರುಡೆ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.