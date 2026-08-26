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Marriage Fraud: ವರಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವವರೇ ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್;‌ ಶ್ರೀಮಂತನ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ ಪೀಕಿದ್ದವರು ಅರೆಸ್ಟ್!

ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ವರನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿ‌ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದೆ ಅವರ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 26, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:37 PM IST
Marriage Fraud: ವರಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವವರೇ ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್;‌ ಶ್ರೀಮಂತನ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ ಪೀಕಿದ್ದವರು ಅರೆಸ್ಟ್!

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Prajwal B

Prajwal B

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