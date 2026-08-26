/Marriage Fraud: ವರಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವವರೇ ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್;‌ ಶ್ರೀಮಂತನ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ ಪೀಕಿದ್ದವರು ಅರೆಸ್ಟ್!

Matrimonial Scam: ಅವನೊಬ್ಬ ಖತರ್ನಾಕ್ ಅಸಾಮಿ... ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ (Matrimonial Website) ವರನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡೋರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಪೀಕಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ಐನಾತಿ ಮಗನಿಗೆ ಅಮ್ಮನೂ ಸಾತ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಕೇರಳದ ವಯನಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ ತಾಯಿ-ಮಗ...!
ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಆಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವರಾದ ಅವರು, ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಕಲಾವತಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ವರನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದೆ ಅವರ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಾ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರಿಂದ ಹಣ ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದವರನ್ನು ಕೇರಳದ ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಆಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚಿದ ಬಳಿಕ ಅಸಲಿಯತ್ತು ತಿಳಿದು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು
ಹೌದು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಚೆಂದದ ವರನ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ, ಶಾದಿ ಡಾಟ್ ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಈ ಐನಾತಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ತಾನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವೀಧರ, ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕಲಾವತಿ ಜೊತೆ ವಾಸ ಇರುವ ಈ ಐನಾತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಜೋಸೆಫ್ ತನ್ನದೇ ಬಂಗ್ಲೆ ಎಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇವನ ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಬಂಧು, ಬಾಂದವರು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಹಂಚಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಐನಾತಿಯ ಅಸಲಿಯತ್ತನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಸಲಿ ಸಂಗತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದೇ ರೀತಿ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ನೇಹಿತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮೈಸೂರಿನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಂಚಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಅಸಾಮಿ.
ಶ್ರೀಮಂತನ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ ಪೀಕಿದ್ದವರು ಅರೆಸ್ಟ್...!
ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಕಲಾವತಿ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬ ನೇರವಾಗಿ ಆಡುಗೋಡಿ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಎಫ್ ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೆರಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಬಂಗ್ಲೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ, ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ ಓರ್ವ ಕಾರನ್ನು ಪಡೆದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಟುಂಬ ಮೈಸೂರಿನ ಬಂಗ್ಲೆ ಎದುರು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತು ಕಲಾವತಿಯಿಂದ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಐನಾತಿ ತಾಯಿ-ಮಗನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅಮ್ಮ-ಮಗ ವಂಚಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಈ ವರಮಹಾಶಯನ ಆಟಾಟೋಪಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತಾ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.