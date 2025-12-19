ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ರೀತಿ ಒದ್ದ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್..! ಎದೆ ಝಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೇ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಆತ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್. ಆದ್ರೆ ಆಟ ಆಡೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸೈಕೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೀಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ರೀತಿ ಒದ್ದಿದ್ದ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೇನೇ ಯಾವ್ನ್ ಇವ್ನು ಸೈಕೋ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏಕಾ ಏಕಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸೈಕೋ ಅಂಕಲ್ ವೊಬ್ಬನ ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ಯ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮಗುವೊಂದನ್ನ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ರೀತಿ ಒದ್ದಿದ್ದು ಆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಎದೆ ಝಲ್ ಎನ್ನಿಸುವಂತಿದೆ.
ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನಶಂಕರಿ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಬಳಿ.ಕಳೆದ 14ನೇ ತಾರೀಖು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಜೈನ್ ಎಂಬುವರ ಮಗ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಂಜನ್ ಎಂಬ 35 ವರ್ಷದ ಅಂಕಲ್ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮಗುವನ್ನ ಕಾಲಿಂದ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ನಂತೆ ಒದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಯ ಒದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದಿದ್ದ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಂಡ್ಯದ ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು
ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಗನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದ ತಾಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ರಂಜನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಜೈನ್ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ನೇ ಆಗಿರೋ ಆರೋಪಿ ರಂಜನ್ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಆಟವಾಡ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು, ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ದರ್ಪ ತೋರಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಬನಶಂಕರಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು.
ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣ ಏನೋ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ರು ಮೊದಲು ಎಫ್ ಐಆರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸೈಕೋ ಅಂಕಲ್ ಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸಲು ತಾಯಿ ದೀಪಿಕಾ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ತಂದು ಎಫ್ ಐಆರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಂತಾ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆನೇ. ಇರಲಿ. ಈತನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆಡವಾಡಲು ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ಪೋಷಕರು ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರೋದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.