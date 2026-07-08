/2 ಹುಡುಗೀರು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯುವಕನಿಂದ ಕಾಟ.! ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಖಾಕಿ ಪಡೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಗರದ ಬಾಗಲೂರು ಬಳಿ ಇರುವ ಮಾರಸಂದ್ರದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿದೆ. ಜಾತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ತನಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕ, ಮನೆಯ ಎದುರು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ (ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್) ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗೇಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡದೆ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಗೇ ಕಾಟ, ತುರ್ತು ಸೇವೆ ದುರ್ಬಳಕೆ: ಕೇವಲ ಸ್ಥಳೀಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ ಪೊಲೀಸರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ '112'ಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನೇನೋ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿನ ಟೆಲಿಕಾಲರ್ ಯುವತಿಯರಿಗೂ ತೀವ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಾಗಲೂರು ಪೊಲೀಸರು ಧಾವಿಸಿದಾಗ, ಪೊಲೀಸರನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡದೆ ತೀವ್ರ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ.. "ನಾನು ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಸೋಮನ ತರ ಡಾನ್.. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾನ್ ಬಾಲಾಜಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಕೊಲೆಯಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಹೊಣೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪೊಲೀಸರೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಅಂತ ತಾನೇ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ – ರಿಹ್ಯಾಬ್ಗೆ ದಾಖಲು: ಯುವಕನ ಈ ಹುಚ್ಚಾಟದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೂ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧವೇ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಯಮದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆತನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಆತನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮನವೊಲಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸದೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (ರಿಹ್ಯಾಬ್) ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.