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2 ಹುಡುಗೀರು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯುವಕನಿಂದ ಕಾಟ.! ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಖಾಕಿ ಪಡೆ 

ಲವ್‌ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತೀವ್ರ ಹತಾಶೆಗೊಂಡು, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಗಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪಾಗಲ್‌ ಪ್ರೇಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 08, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:31 PM IST
2 ಹುಡುಗೀರು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯುವಕನಿಂದ ಕಾಟ.! ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಖಾಕಿ ಪಡೆ 
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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2 ಹುಡುಗೀರು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯುವಕನಿಂದ ಕಾಟ.! ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಖಾಕಿ ಪಡೆ 
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