/ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ದಂದೆಕೋರರ ಅಟ್ಟಹಾಸ.. ಮಹಿಳೆಯ ಕಿಡ್ನಾಪ್‌, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನೀಚ ಕೆಲಸ

Meter interest racket in Chandra Layout station limits: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ದಂದೆಕೋರರಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ, ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಮಗನಿಗೂ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡಿಹಾಕಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಭೀಕರ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ ಬಡ್ಡಿಕೋರರನ್ನು ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಯಿ-ಮಗನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನರಕಯಾತನೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲು ಬಳಸಿದ್ದ ಆಟೋವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರುಕ್ಸಾನಾ ಬಾನು ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಂಗೀತ, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಂಡ ದೂರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಏರಿಯಾದ ರೇಷ್ಮಾ ಬಾನು ಎಂಬಾಕೆಯ ಬಳಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು, ಪ್ರತಿ ವಾರ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಂತು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಂಗಾಲಾದ ರುಕ್ಸಾನಾ, ಬಡ್ಡಿ ತೀರಿಸಲು ರೇಷ್ಮಾಳ ಗೆಳತಿ ನುಜರತ್ ಬಳಿ ಮತ್ತೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ತೀರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಹಣ ನೀಡಲು ಸಮಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ರುಕ್ಸಾನಾ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಳು.
ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರುಕ್ಸಾನಾಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ನುಜರತ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿದೆ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ರೇಷ್ಮಾ ಬಾನು ಹಾಗೂ ಸೋಹೇಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಾಯಿ-ಮಗನನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಕುಂಬಳಗೋಡು ಬಳಿಯ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇತ್ತ ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಾಯಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಟವರ್ ಲೊಕೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿದ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು, ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಆಟೋವನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹಲವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದು, ಯಾರೂ ದೂರು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.