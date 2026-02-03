ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೇ ಎಚ್ಚರ! ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚದೆ ಹೋದರೆ ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಣ

Anekal: ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು… ಅದನ್ನೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳರು ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ನ ಎಸ್ಆರ್ವಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಳ್ಳರು ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚದೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಕಳ್ಳರು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಲೀಕ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವುದನ್ನೇ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಕಳ್ಳರು, ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೈಕ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹25 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಎಗರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳ್ಳತನದ ದೃಶ್ಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳರು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮರಳಿದ ಮಾಲೀಕ, ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಾಣದೆ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಳರ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.