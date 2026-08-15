Minister B. Z. Zameer Ahmed Khan Flaghost: ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು..
ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದು, ಕೆ ಎಂ ಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾನ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಕೀಲ್ ನವಾಜ್, ಅಪ್ಪೋಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಡಿಸಿ ರಮೇಶ್, ಗೋವಿಂದರಾಜು ವಿನಾಯಕ್, ರವಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅತುಶ್,ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ exclusive ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿರುವ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ದೆನೆ.. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ.. ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬೇಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಯಂತ ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದನೆ.. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ದಾಗ್ಲು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಬಿಜಿಪಿ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ನಾಯಕರಾಗಲಿ ಇವರು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆನೆ.. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತ ನಾನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಎಂದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ exclusive ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಂದ ನಾವು ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಪಾಠ ಕೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಸಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.