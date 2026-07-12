ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೇಷಮರೆಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ (BMTC) ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಂತೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಲೋಪಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದವು.
“ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯಿರಿ”
ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮಾರ್ಗದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ₹100 ನೋಟು ನೀಡಿದರು. ಆಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್, “12 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದಾಗ, “ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಚಿವರ ಗುರುತು ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಯಲಾಯಿತು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಕೆಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಚಿವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಆಲಿಸಿದರು.
ಡ್ರೈವರ್ ಅಮಾನತಿಗೆ ಸೂಚನೆ
ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಲೋಪವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಕೆಲ ಬಸ್ ಚಾಲಕರು ನಿಗದಿತ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಏರಿಸದೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಚಿವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಇಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಸಚಿವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಾಲಕರ ಅಮಾನತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
ಈ ವಿಶೇಷ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂಜೆ 7.10ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.10ರವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಜಯಮಹಲ್ನಿಂದ ಟಿವಿ ಟವರ್, ಟಿವಿ ಟವರ್ನಿಂದ ಆರ್ಟಿ ನಗರ, ಆರ್ಟಿ ನಗರದಿಂದ ಸಿಬಿಐ ರಸ್ತೆ, ಸಿಬಿಐ ಜಂಕ್ಷನ್, ಮಸೀದಿ ಸ್ಟಾಪ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಭೂಪಸಂದ್ರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಮಾನ್ಯತಾ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್, ನಾಗವಾರ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಹೆಣ್ಣೂರು ಬಂಡೆ, ಬೈರತಿ ಬಂಡೆ ಹಾಗೂ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ತಲುಪಲು ಆಟೋದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರು.
ಜಯಮಹಲ್ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣೂರು ಡಿಪೊಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ
ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಸಚಿವರು ಜಯಮಹಲ್ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣೂರು ಡಿಪೊಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬಸ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹಾಜರಾತಿ, ಬಸ್ಗಳ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ, ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಸಚಿವರ ಈ ದಿಢೀರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಹಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು. ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಚಿವರು ನೇರವಾಗಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೈಜ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಚಿವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದರು.
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸಮಯಪಾಲನೆಯ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದು, ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ನಡೆಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ದಿಢೀರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.