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KSSIDC ಕಚೇರಿಗೆ ಸಚಿವ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ! ಮಂತ್ರಿ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ (KSSIDC) ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಅವರು ದಿಢೀರ್‌ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಚಿವರ ಕಂಡು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾದರು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 20, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:33 PM IST
KSSIDC ಕಚೇರಿಗೆ ಸಚಿವ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ! ಮಂತ್ರಿ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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KSSIDC ಕಚೇರಿಗೆ ಸಚಿವ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ! ಮಂತ್ರಿ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
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