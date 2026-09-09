ಖಾತೆ, ರಸ್ತೆ, ಗುಂಡಿ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರಿಂದ 'ಸಹಾಯ 3.0' ಮತ್ತು 'RIMS' ಘೋಷಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ಜನಸ್ನೇಹಿಗೊಳಿಸಲು ‘ಸಹಾಯ 3.0’ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಬಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಸಹಾಯ 2.0’ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ‘ಸಹಾಯ 3.0’ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶ (Voice Note) ಮೂಲಕವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬರೆಯುವ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಬೆಂಬಲ, ಕಡಿಮೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ, ಅನಾಮಧೇಯ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದ ನಂತರ ನಾಗರಿಕರ ದೃಢೀಕರಣ (Citizen Confirmation) ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (RIMS) ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಯಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ.
RIMS ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಐಎಸ್ (GIS) ಆಧಾರಿತ ರಸ್ತೆ ಜಾಲದ ಸಂಪರ್ಕವಿರಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (Real Time) ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಸ್ತೆಯ ‘ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ’ ದಾಖಲಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 2022-23 ರಿಂದ 2026-27ರವರೆಗಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ, ₹9,151 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 2,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ದೂರು ಸ್ವೀಕಾರ, ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ, ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಎಂಡ್ ಪಾವತಿ (Payment Generation) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ತಂತ್ರಾಂಶದಡಿ ಬರಲಿದ್ದು, AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.