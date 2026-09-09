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ಖಾತೆ, ರಸ್ತೆ, ಗುಂಡಿ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರಿಂದ 'ಸಹಾಯ 3.0' ಮತ್ತು 'RIMS' ಘೋಷಣೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಸಹಾಯ 2.0’ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ‘ಸಹಾಯ 3.0’ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ **ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶ (Voice Note)** ಮೂಲಕವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬರೆಯುವ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Sep 09, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:53 PM IST
ಖಾತೆ, ರಸ್ತೆ, ಗುಂಡಿ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರಿಂದ 'ಸಹಾಯ 3.0' ಮತ್ತು 'RIMS' ಘೋಷಣೆ

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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