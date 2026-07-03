ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ನೈಟ್ ಸಿಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಲೌರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವರು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಮತ್ತು ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಹೌದು.. ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಚಳಿಬಿಡಿಸಿದ ಸಚಿವರು, "ನನಗೇನು ಬುದ್ದಿ ಭ್ರಮಣೆಯಾಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ?" ಎಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡ ಅವರು, "ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಯಾಕೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಜನ ನಿತ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಾ?" ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಬಿ-ಸ್ಮೈಲ್ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬಿ-ಸ್ಮೈಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಬೈಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗಿನ 17.1 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಚಿವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ವಿವಿಧ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಲೌರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ:
ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು: ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.
ಬೆಸ್ಕಾಂ ತಂತಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ: ನಾಗರಿಕರ ತಲೆಗೆ ತಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಸ್ಕಾಂ ತಂತಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಿ.
ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ: ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು.
ಏಕರೂಪದ ವಿನ್ಯಾಸ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆ ಬಸ್ ಬೇ, ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ದೊಡ್ಡಾನೆಕುಂದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ: ದೊಡ್ಡಾನೆಕುಂದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಚಿವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. "ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಂದು ಕೇಳಬೇಕಾ?" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ರಸ್ತೆ ಅಗೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೆರಳಿದ ಸಚಿವರು : "ಯಾಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲು ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು?" "ಹೊಸದಾಗಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಟಾರು) ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಹೊಸ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆಯಲು ಬಿಟ್ಟವರ್ಯಾರು? ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಜೆಸಿಬಿ ತರಿಸಿ ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿ. ಅದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಓ.ಎಫ್.ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಇರಲಿ, ನೋಡೋಣ." "ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಜೆಸಿಬಿ ಬಳಸಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದರು.
ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್, ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುಳಾ, ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರಾದ ನಿತೀಶ್, ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಲೋಖಂಡೆ ಸ್ನೇಹಲ್ ಸುಧಾಕರ್, ಬಿ-ಸ್ಮೈಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.