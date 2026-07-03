ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ನಂತ್ರ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಮನಹ ರಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, ರಸ್ತೆಗುಂಡಿ,ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವರು,ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಸಮಯವನ್ನ ನೋಡದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ತಡ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಚಿವರು ಇಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಇಲಾಖೆ ಎಂದು ಹೊಣೆಯನ್ನ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವ ಬದಲು ಎಲ್ಲರು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ರು.ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ, ಜಲಮಂಡಳಿ,ಬೆಸ್ಕಾಂ,ಬಿಎಂಟಿಸಿ,ಮೆಟ್ರೋ,ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್,ಕೆ-ರೈಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬೇರೆಯವರಂತೆ ನೋಡದೆ ಟೀಂ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.೩೦,೪೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ,ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇಲ್ಲ,ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು.ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗ ಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಟುಕಿದ್ರು.ಎಲ್ಲರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವಂತೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಒತ್ತುವರಿಯಿಂದಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ವಾಹನ ಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮರಣ ಸರಿಯೇ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ್ರು.ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಗೊಳಿಸ ಬೇಕು.ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ ಬೇಕೆಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಅಗ್ರೆಸ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಂದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ತರಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ..ಬೆಂಗಳೂರಿನಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ ಬೇಕಿದೆ..