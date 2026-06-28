Minister MB Patil questions HD Kumaraswamy: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸದ್ಯ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರ ಇದು. 2006ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಂತರ DLF ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಹಣ ಕಟ್ಟಿ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. KIADB ಯಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ITBT ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರು. ಇದು ಹಾಗೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಹಾಕಿದರು. ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. 2006 ರಿಂದ 2026 ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 20 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿವೆ. ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 2 ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ತಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರು.
ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಆಗಿದ್ದರು. 20 ವರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 9 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು. 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, 3 ಬಾರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, 1 ಬಾರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಯಾಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನೋದು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಹೋರಾಟ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆದ ಮೇಲೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನವರಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ನಾವೇನೇ ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಇದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.