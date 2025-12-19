English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bengaluru
  • ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳ ಬೇಟೆ

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳ ಬೇಟೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಕೆಯ ಜಲವನ್ನು ಮತ್ತೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಬೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 19, 2025, 03:52 PM IST
  • ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರೂ.30 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 30 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಇವೇ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಬುದ್ಧಿವಂತ ದೇಶಗಳು! ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon10
IQ
ಇವೇ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಬುದ್ಧಿವಂತ ದೇಶಗಳು! ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಪನೀರ್‌ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon5
paneer good for health
ಪನೀರ್‌ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಗೊತ್ತಾ..?
ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಸದಾ ನೆಲೆಸುವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ..
camera icon10
Tulsi plant
ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಸದಾ ನೆಲೆಸುವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ..
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಟಿವಿ ಭಾಗ್ಯ..!ಹೇಗಿತು ಪವಿತ್ರಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್?
camera icon5
‌Pavithra gowda jail tv
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಟಿವಿ ಭಾಗ್ಯ..!ಹೇಗಿತು ಪವಿತ್ರಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್?
ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳ ಬೇಟೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೇ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 30 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ಜೈಲಿನ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ

ಜೈಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜೈಲರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಪಾಸಣೆ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಏನೆಂದರೆ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿಜಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಬಳಿಕ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಲರ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಿದಲ್ಲದೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರೂ.30 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಅಚಾನಕ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Parappana Agrahara JailMobile SeizurePrison RaidBengaluru newsJail Security

Trending News