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ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಕೊಂದ ತಾಯಿ; ಕಾರಣವೇನು?.. ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಮದರ್!

Mother killed twin daughters: ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಯೇ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹ*ತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾಳೆ.. ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅಮ್ಮಾನೇ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 02, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:19 PM IST
ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಕೊಂದ ತಾಯಿ; ಕಾರಣವೇನು?.. ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಮದರ್!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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