/ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಕೊಂದ ತಾಯಿ; ಕಾರಣವೇನು?.. ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಮದರ್!

Mother killed twin daughters: ಆ ದಂಪತಿ 24 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ರು ಹೋಗದ ದೇವಾಲಯವಿಲ್ಲ,ಸುತ್ತದ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರು ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಐವಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು.ಇನ್ನೇನು ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು ಸುಂದರ ಜೀವನ ನಡೆಸುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿತ್ತು.ಪತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಳು.ಕೊನೆಗೆ ತಾನೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.
ಖುಷಿ ತುಂಬಿರಬೇಕಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಆವರಿಸಿದ್ರೆ,ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಆಡಿಸಬೇಕಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹವಿದೆ.ಈ ಸಂಕಟ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗೋಳಾಡ್ತಿದ್ರೆ,ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಆಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು,ಇಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿವೆ.ಮಾತೃಶ್ರೀ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಯಿಯೇ ತನ್ನ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾಳೆ.
ಹೌದು, ವಾಜರಹಳ್ಳಿಯ ಬಿಸಿಸಿಹೆಚ್ ಎಸ್ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ರಾಮೇಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಉಮಾದೇವಿಗೆ 2002ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು.ಆದ್ರೆ 24 ವರ್ಷ ಕಳೆದರು ದಂಪತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ದೇವಾಲಯ, ಗುಡಿಗೋಪುರ ಸುತ್ತಿದರು ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪಗೆ 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿತ್ತು.ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕನಿಸಿ ಐವಿಎಫ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ರು.ಪತ್ನಿಗೆ 40 ವರ್ಷದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಐವಿಎಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದರು.ಇನ್ನೇನು ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರಾಮೇಲಿಂಗಪ್ಪ, ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಘನಘೋರವೇ ಕಂಡಿದೆ.ಉಮಾದೇವಿ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ವೇಲ್ನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಿ ಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಿಸಿಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೂಂ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾರೆ.ತಕ್ಷಣ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದ್ದು ವೈದ್ಯರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೃತಪಟ್ಟಿರೋಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾಯಿಯೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ,ರಾಮೇಲಿಂಗಪ್ಪ ಪತ್ನಿ ಉಮಾದೇವಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಕೆಂಚಮ್ಮರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.
24 ವರ್ಷದಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಾಗದ ಕಾರಣ IVF ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ IVF ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಉಮಾದೇವಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ, ದಿನಾಂಕ ಮೇ 05.2026 ರಂದು ಅವಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉಮಾದೇವಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಹಾಗೂ ಅಸಹಜವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವೈದ್ಯರು ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.ಅಲ್ಲದೇ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ,ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಕ್ಕಿ..ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಅದೇನೆ ಹೇಳಿ,ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗು ನೀಗಿತ್ತು.ತಾಯಿಯಾದ ಭಾಗ್ಯವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡೊ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಎಂಬುವುದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಖುಷಿಯನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತ..