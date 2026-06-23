Mother, son and grandmother incident: ಮದ್ಯಪಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪಾನೀಯವಾದರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧದ ವಸ್ತು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಯಾರೇ ಅಗಲಿ ಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೇ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರೇ ಬದುಕಿನ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಲ್ಲರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವೂ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಇದೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಘನಘೋರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸರಾಯಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಗೇರಿ ಬಳಿಯ ಸುಭಾಷ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಜಯಮ್ಮ (75) ಮೃತಪಟ್ಟ ವೃದ್ಧೆ. ಈಕೆಯ ಮಗಳಾದ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಮಗ ವಿಕಾಸ್ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳು. ಇವರ ಕುಟುಂಬವು ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಬೇಡ ಎಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದರೂ ತಾಯಿ, ಮಗ ತಮ್ಮ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 21ರ ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಗ ವಿಕಾಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೂಡ ವೃದ್ಧೆಯ ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿ ಕುಡೀತಿಯ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಮಗಳು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೊತೆ ಜಯಮ್ಮ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಜಗಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಗಲಾಟೆಯ ನಡುವೆ ಮಗ ವಿಕಾಸ್ ಕೂಡ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ವಿಕಾಸ್ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ತರಲು ಹೇಳಿದ್ದನು.
ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತೀರೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಬರಬೇಕಾದರೆ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂದು ಬಾ ಎಂದಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಗೆಳೆಯ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂತಾ ಕುಳಿತಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಮೃತದೇಹ ನೋಡಿದ್ದ ವಿಕಾಸ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸದೇ ಭಯದಲ್ಲೇ ಕೂಡಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ತಾಯಿ, ಮಗನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.