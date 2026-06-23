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ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿ ಕುಡಿಯೋದೆ ಖಯಾಲಿ.. ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೀವ ತೆಗೆದ ಬಿಟ್ಟ ತಾಯಿ, ಮಗ!

ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಜಗಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಗಲಾಟೆಯ ನಡುವೆ ಮಗ ವಿಕಾಸ್ ಕೂಡ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನು.

Written ByBhimappa
Published: Jun 23, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:49 AM IST
ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿ ಕುಡಿಯೋದೆ ಖಯಾಲಿ.. ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೀವ ತೆಗೆದ ಬಿಟ್ಟ ತಾಯಿ, ಮಗ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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