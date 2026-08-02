/CM ಜೋಸೆಫ್‌ ವಿಜಯ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿ.. ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ!

MP Yaduveer Wadiyar important statement: ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಕಾಯುವ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು, ಸಚಿವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು, ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ನೀರಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ, ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಪರ್ಯಾಯ ಜಲ ಮೂಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕು. ಡೆಸಾಲಿನೇಷನ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಸೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಪರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ದಕ್ಷ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಳೆ ಇದ್ದರೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆಯೇ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯೂ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿ. CWMA, CWRC ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಾರದು. ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ನೀರಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ- ತಮಿಳುನಾಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ. ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದವೇ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರೂಪಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಆಧರಿಸಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮರಳಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾವೇರಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಶೀಘ್ರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಾದದಿಂದ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಕಾವೇರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.