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CM ಜೋಸೆಫ್‌ ವಿಜಯ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿ.. ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ!

ಮುಂದಿನ ಮಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 02, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:26 PM IST
CM ಜೋಸೆಫ್‌ ವಿಜಯ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿ.. ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ!

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Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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