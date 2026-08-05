/ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗರೇ ಹುಷಾರ್‌.. ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಣಯ ಅಂತ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಾಗೆ ಹಾರಿಸಿ ಆಂಟಿ ಎಸ್ಕೇಪ್!

Bengaluru Byadarahalli police station: ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ನಂಬಿ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಿಲಾಡಿ ಲೇಡಿಯಿಂದ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿ ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾಯಾಂಗನೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪೀಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಂಡೆನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆಯ ಮಾತುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಆ ಕಿರಾತಕಿ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಆಪ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಈ ಜೋಡಿಯ ಹೆಸರು ನಾಗೇಶ್ ಹಾಗೂ ರೇಖಾ. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ ಈ ಲೇಡಿ ರೇಖಾ, ಈಗ ನಾಗೇಶ್ಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಾತಿನಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದು ಇದೀಗ ಈ ಆಂಟಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಣಯ ಅಂತ ಕಲ್ಲರ್ ಕಲ್ಲರ್ ಕಾಗೆ ಹಾರಿಸಿದ ನವರಂಗಿ ಲೇಡಿಯ ಆಟ ಒಂದೊಂದಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮಾಜ್ ಸಾಥಿ ಅನ್ನೊ ಆಪ್ ನಿಂದ ನಾಗೇಶ್ಗೆ ಈ ರೇಖಾ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ಲು. ಈ ನಾಗೇಶ್ ಎಂಬಾತ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಮಂಗಲದ ನಿವಾಸಿ ಈ ರೇಖಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಾ ಓಕೆ ಅಂತ ನಾಗೇಶ್ ಕೂಡ ಮದುವೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದನು.
ರೇಖಾ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ತನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಮೀನು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸೋದಾಗಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಜಮೀನಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾಗೇಶ್ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದ ಅಮಾಯಕ ನಾಗೇಶ್, 1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೇಖಾಗೆ ನೀಡಿದ್ದ. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ರೇಖಾ, ತನ್ನ ಅಸಲಿ ಆಟ ಶೂರುಮಾಡಿದ್ದಳು.
ಒಳ್ಳೆ ಬಕ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಣ ಪೀಕಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಒಡವೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿನಿ. ಅದು ಹರಾಜು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾಗೇಶ್ ಬಳಿ ರೇಖಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇತ್ತ ರೇಖಾಳ ಮಾತು ನಂಬಿದ ನಾಗೇಶ್ ರೇಖಾ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಣ ಕಳಿಸಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ಈ ಕಿರಾತಕಿ ರೇಖಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಇದಾದ ನಂತರ ರೇಖಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ. ಈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ನಾಗೇಶ್ ಮದುವೆ ಅಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ರೇಖಾ ನಾಗೇಶ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ದೂರ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆಗಲೇ ನಾಗೇಶ್ಗೆ ರೇಖಾ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇತ್ತ ತನ್ನ ನೌಟಂಕಿ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಂಟಿ ರೇಖಾ ತನ್ನ ನಂಬರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಳಂತೆ.
ಇತ್ತ ಮೋಸ ಹೋದ ನಾಗೇಶ್ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರೇಖಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿರೋ ಅನುಮಾನವಿದ್ದು, ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದ ನಾಗೇಶ್ ಈಗ ಕೈ..ಕೈ.. ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.