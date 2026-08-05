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ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗರೇ ಹುಷಾರ್‌.. ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಣಯ ಅಂತ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಾಗೆ ಹಾರಿಸಿ ಆಂಟಿ ಎಸ್ಕೇಪ್!

ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸೋದಾಗಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಜಮೀನಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾಗೇಶ್ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 05, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:46 PM IST
ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗರೇ ಹುಷಾರ್‌.. ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಣಯ ಅಂತ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಾಗೆ ಹಾರಿಸಿ ಆಂಟಿ ಎಸ್ಕೇಪ್!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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