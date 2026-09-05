/ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೋಲಾರ್‌ ಮೆಟ್ರೋ: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಿರಂತರ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ IISc ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಲು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಐಐಎಸ್ಸಿ ತಜ್ಞರು ಈ ಮಾರ್ಗದ ರೈಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲೇ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ʼನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋʼ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಮೆಟ್ರೋ ರನ್ ಮಾಡಲು ಬೃಹತ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಲು ಅಣಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14,788 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್- ಕೆ.ಆರ್ ಪುರ ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿರುವ ಮೆಟ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿರುವ ಐಐಎಸ್ಸಿಯ ಐವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ನಲ್ಲೇ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ...
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗವಾದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್- ಕೆ.ಆರ್ ಪುರ, ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ರೋ 58.19 ಕಿಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂದ ಕೆ.ಆರ್ ಪುರ 19.75 ಕಿಮೀ 13 ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳು. ಕೆ.ಆರ್ ಪುರ ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ 38.44 ಕಿಮೀ 17 ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್- ಕೆ.ಆರ್ ಪುರ, ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಡುವೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರನ್ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಐಐಎಸ್ಸಿಯ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ ನೀಡುರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಐಐಎಸ್ಸಿಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ. ಅಶಿಶ್ ವರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ನಲ್ಲೇ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೋಲಾರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ?
ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ರನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಹಬ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 19 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.