/ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌.. ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ 1,274 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೋಜನೆ!

Namma Metro Big Plan: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ವಯಸ್ಕರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೂ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಆಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ, ದುರಂತ ತಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿದೆ.
ನಗರದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದುರಂತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೊಸ ಸೂತ್ರದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಘಟನೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದುರಂತ ತಡೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೋರ್ ಆಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೋರ್ ಆಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಿಎಎಸ್ಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಉಳಿಸೋಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಗಮ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಅವಘಡಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಗಮ ಇದೀಗ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 191 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡೋರ್ ಆಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಹಂತ 1, 2, 2 ಎ, 2 ಬಿ, 3 ಮತ್ತು 3 ಎ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಯಬಹುದು. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ 1,274 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ಇದೆ.