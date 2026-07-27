/ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿವಾಲಿಗಳ ಕಿರಿಕ್‌!.. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿದ ಕಿಲಾಡಿ ಲೇಡಿ

Namma metro video: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿವಾಲಿಗಳ ದರ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಟ್ರೋ ಹತ್ತುವಾಗ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಹಿಳೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೇ ಬೈಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ಯಾಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿವಾಲಿಗಳ ದರ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಟ್ರೋ ಹತ್ತುವಾಗ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಹಿಳೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೇ ಬೈಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ಯಾಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋವ ಆಋೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಪರಭಾಷಿಗರ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ಜೋರಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯವರ ಕಿರಿಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ..
ಆಟೋ ಕ್ಯಾಬ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಇದೀಗ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲೂ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೂ ಏನು ಅಂದರೆನಿನ್ನೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮಹಿಳೆ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಮಹಿಳೆ ಮೆಟ್ರೋ ಹತ್ತಿದ್ದರು ಮೆಟ್ರೋ ಹತ್ತುವಾಗ ಇತರ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಹಿಳೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀವು ಮೆಟ್ರೋ ಬರುವಾಗ ಸುಂದರಿಯರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬಂದ ತಕ್ಷನ ಒಳ್ಳೆ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಈ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಲೇಟಿ ನಿಂದಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಮಹಿಳೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಗಣೇಶನನ್ನು ಕೊಂದವರು (bloody cunts) ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದಿ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.ನೀವುಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋ ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಡ್ರೊ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಮಹಿಳೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.