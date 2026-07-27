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ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿವಾಲಿಗಳ ಕಿರಿಕ್‌!.. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿದ ಕಿಲಾಡಿ ಲೇಡಿ

Namma metro video: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿವಾಲಿಗಳ ದರ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಟ್ರೋ ಹತ್ತುವಾಗ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಹಿಳೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲೇ ಬೈಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ಯಾಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 27, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:29 PM IST
ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿವಾಲಿಗಳ ಕಿರಿಕ್‌!.. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿದ ಕಿಲಾಡಿ ಲೇಡಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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