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Namma Metro : ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ 15 ರೈಲುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ : 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸೇವೆ!

Namma Metro News : ರಾಜಧಾನಿ ಜೀವಾಳ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕಾದಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದೀಗ 15 ರೈಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರೈಲು ಸೇವೆ ಸಿಗಲಿವೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 19, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:01 AM IST
Namma Metro : ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ 15 ರೈಲುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ : 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸೇವೆ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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Namma Metro : ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ 15 ರೈಲುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ! 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೇವೆ
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