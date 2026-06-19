ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ (ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ (BMRCL) ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ವೇಳೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು 15 ರೈಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಗಮ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿದೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ರೈಲುಗಳು ಸೇವೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ.
ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ 13ನೇ ರೈಲು ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಡಿಪೋ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರದ ವೇಗ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಡಿಪೋ ತಲುಪಿರುವ 6 ಬೋಗಿಗಳ 13ನೇ ರೈಲನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ಥಿರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ (ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್) ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬೇ ಲೈನ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ..
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ರೈಲು ಮುಖ್ಯ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ 750 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು (ಡೈನಮಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Namma Metro Yellow Line : ಪ್ರಸ್ತುತ 19.75 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಈ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 10 ರೈಲುಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಟ್ಟಣೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನು ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಲುಗಳು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
ಇನ್ನು ಟಿಟಾಗಢ್ ರೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (TRSL) ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ 11 ಮತ್ತು 12ನೇ ರೈಲುಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜುಲೈ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದ ಸಿಆರ್ಆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಟಿಆರ್ಎಸ್ಎಲ್ ಜಂಟಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.