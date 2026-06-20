ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ʼಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿʼ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ-ಜಿಬಿಎ ಕೈಗೊಂಡ “ನನ್ನ ಇ-ಖಾತಾ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು” ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನಾಗರೀಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ಇಂದೂ (ಜೂನ್ 20, 2026, ಶನಿವಾರ) ಕೂಡ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.
"ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ" ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 52 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ "ನನ್ನ ಇ-ಖಾತಾ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಭಿಯಾನ"ದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಇ-ಖಾತಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಗರೀಕರು ಸ್ವತಃ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿ ಖಾತಾ ದಿಂದ ಎ ಖಾತಾಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಖಾತಾ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ಇ-ಖಾತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ:
5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇ-ಖಾತಾ ನೋಂದಣಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. “ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ” ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇ-ಖಾತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಜಿಬಿಎ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬಿ ಖಾತಾ ದಿಂದ ಎ ಖಾತಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
"ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ 52 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ "ನನ್ನ ಇ-ಖಾತಾ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಭಿಯಾನ"ದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿ ಖಾತಾ ದಿಂದ ಎ ಖಾತಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು. ನೀವು [ https://youtube.com/@revenuebmp?si=tc1soT4EJ4sYhO5i | ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಬಿ ಖಾತಾ ದಿಂದ ಎ ಖಾತಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಿಬಿಎಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://bbmpeaasthi.karnataka.gov.in/ ಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಜನಸೇವಕ:
ಜಿಟಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಖಾತಾ, ಹೊಸ ಖಾತಾ. ಬಿ ಟು ಎ ಖಾತಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ, ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನಸೇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://www.janasevaka.karnataka.gov.in/SlotBooking ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 080-4920388 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜನಸೇವಕರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 160 ರೂ. ಶುಲಕ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಸೌಲಭ್ಯ:
ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 140 ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಕೇಂದ್ರ [https://gba.karnataka.gov.in/files/Blcentres.pdf ]ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 45 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿ ಇ-ಖಾತಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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