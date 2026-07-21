/NEET ಪಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್‌.. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತುಕಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್‌, ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು?; CT ರವಿ

NEET question paper leaked: ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀಟ್ ಯುಜಿ (NEET-UG) ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಚಿವರು ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರವೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಳಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಅವರು, ಪಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಚಿವರೂ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರವೂ ಅಲ್ಲ. ಕೆಳಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 15 ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ತುಕಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ನವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲ್ಸ?, ಘೋಷಣೆ ಶುರುವಾದವು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370ಗೂ ಹಾಗೂ NEET ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
CJP ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 370ಗೂ NEET ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ, ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊರಾಟ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡದಿ ಹತ್ತಿರಾ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ದೆಹಲಿ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ, ಬಿಡದಿ ಹೋರಾಟ ಬಿಟ್ಟು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಲ್ವಾ?, ಇದು ಅವರ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ತೊರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.