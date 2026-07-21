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NEET ಪಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್‌.. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತುಕಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್‌, ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು?; CT ರವಿ

ಸಂವಿಧಾನದ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊರಾಟ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByBhimappa
Published: Jul 21, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:46 PM IST
NEET ಪಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್‌.. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತುಕಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್‌, ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು?; CT ರವಿ
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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