ಪೋಟೋ ಶೂಟ್ ಭರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ.. ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮಗು ದುರ್ಮರಣ!

ನೆಲಮಂಗಲ : ಗರ್ಭಿಣಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ವೇಳೆ 3 ವರ್ಷದ ಮಗು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಡ್ಡೆನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ದಂಪತಿಯ ಮಗು 3 ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ನೀರಿನ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.
8 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ವಾತಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ, ಆಡುತಿದ್ದ ಮಗು ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಪೂಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಆಟವಾಡುತ್ತ ನೀರಿನ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದೆ.
ನಂತರ ಮಗು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣದಿದ್ದಾಗ ಪೋಷಕರು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು, ಮಗು ನೀರಿನ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಮಗುವನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಚರಣ್ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ತಾಯಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನೆಲಮಂಗಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಮಗುವಿನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಘಡದಿಂದ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದೆ..