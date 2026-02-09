English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಗಳ್ಳರ ಅಟ್ಟಹಾಸ.. ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯ

ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ನೆಲಮಂಗಲ ಬಳಿ ಸರಗಳ್ಳರ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಗೃಹಿಣಿ ಧಾರುಣ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 9, 2026, 08:22 PM IST
  • ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಸರಗಳ್ಳರ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ
  • ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ

ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಗಳ್ಳರ ಅಟ್ಟಹಾಸ.. ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು.. ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತ ಗೋಗರೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಸರಗಳ್ಳರ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ.  ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗಬಹುದೇ ಅಂತಾ ಇಂಚಿಂಚೂ ತಡಕಾಡುತ್ತಿರೋ ಪೊಲೀಸರು. ಇಡೀ ಊರು ದಂಧಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಗುಡಿಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಲು ಬಂದಿದ್ದ ಗೃಹಿಣಿಯ ಜೀವವನ್ನ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಸರಗಳ್ಳರು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಳ್ಳರು, 45 ವರ್ಷದ ಗೃಹಿಣಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹೊರಬರುವುದನ್ನ ಕಾದುಕುಳಿತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲ ಚಿಲಕ ಹಾಕಿ, 65 ಗ್ರಾಂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಹಾಗೂ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಕಸಿದು ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾರಿ ವೇಳೆ ಗೃಹಿಣಿ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ತಳ್ಳಿದ ಪರಿಣಾಮ, ತಲೆ ಗಂಭೀರ ಪೆಟ್ಟಾಗ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಪತಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರವೂ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಬಾಗಿಲು ತೆರಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ನೀಲಮ್ಮ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಜ್ಯೋತಿ ಮಕ್ಕಾಡೆ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಬಾಗಿಲ ಚಿಲಕ ತಗೆದು, ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ,ಆದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಜ್ಯೋತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮನಕಲಕುವಂತಿತ್ತು. 

ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಜ್ಯೋತಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 65 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಸಿದಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ, ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಜ್ಯೋತಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿವಿಯೋಲೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಾಯುವ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ನಾಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಸೋಕೋ ಟೀಮ್ ಮಹಜರ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸರಗಳ್ಳರ ಈ ಅಮಾನುಷ ಕೃತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

