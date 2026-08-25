Nepali gang arrested for stealing 1 kg gold in Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹಾವಳಿ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನೇಪಾಳಿಗರನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮಾಲೀಕರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಲಹಂಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ 6 ಜನರ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಧೀರೇಂದ್ರ ಪ್ರೇಮ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ಅಂಬರೆ ಧಮೈ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಶಾಹಿ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ದಂಪತಿ ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಈತನ ಪತ್ನಿ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 7 ಜನ ನೇಪಾಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ಈ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ತಿಂಗಳುವರೆಗೆ ಕಾದು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ನೇಪಾಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪರಾರಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಚುರುಕಿನ ತನಿಖೆಯಿಂದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?.
ಕಟ್ಟಿಗೆನಹಳ್ಳಿಯ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಇವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 7 ಜನರ ನೇಪಾಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳ್ಳತ ಆ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾಲೀಕ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸಂಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದಳು. ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಕಳವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಮಾಲೀಕ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ಹೋಗಿದ್ದರು. ತಿಥಿಗೆ ಹೋಗ ಬೇಕಾದರೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಿಥಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಕದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣದೊಂದಿದೆ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಘಟನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಯಲಹಂಕ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಕೊಡದಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕಳ್ಳರು ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷ್ಯ. ಅದರಂತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಗಳ ಸುಳಿವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಅವಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇಪಾಳ ಬಾರ್ಡರ್ ತಲುಪಿದ್ದರು ಕೂಡಲೇ SSB (ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ)ಗೆ ಯಲಹಂಕ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ SSB ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 55 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 360 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 960 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಸಂಜಯ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದನು. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಯಲಹಂಕ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.