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ನೇಪಾಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಪ್ಲಾನ್‌, 1 Kg ಚಿನ್ನ ಕಳವು.. ವಿಮಾನ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಕೇಪ್‌

ಅವಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇಪಾಳ ಬಾರ್ಡರ್ ತಲುಪಿದ್ದರು ಕೂಡಲೇ SSB (ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ)ಗೆ ಯಲಹಂಕ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 25, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:24 PM IST
ನೇಪಾಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಪ್ಲಾನ್‌, 1 Kg ಚಿನ್ನ ಕಳವು.. ವಿಮಾನ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಕೇಪ್‌

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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