Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಇನ್ಮುಂದೆ ಜನರು 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ.. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ!

ಇನ್ಮುಂದೆ ಜನರು 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ.. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ!

ಏಕೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಜೀವ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆಗುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByBhimappa
Published: Jul 21, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:20 PM IST
ಇನ್ಮುಂದೆ ಜನರು 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ.. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾನ ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.. ಕೋಚ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ಗೆ ಟಾಂಗ್‌!
Rohit Sharma Retirement56 min ago
2
Karavali Film2 hrs ago
3
POP Ganapati2 hrs ago
4
National Mental Health Survey3 hrs ago
5
Yadgir Rain3 hrs ago