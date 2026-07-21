/ಇನ್ಮುಂದೆ ಜನರು 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ.. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ!

Bengaluru Police: ಏನಾದರೂ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತವುಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಾರದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವುದು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಆ ಏರಿಯ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಗಿಲ್ಲ. 112 ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಬಂದರೆ, ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಗಡಿ ಮಿತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 112 ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಾವಿಸಬೇಕು. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಗಡಿಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸಬೂಬು ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಗಡಿಮಿತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಪೋಲಿಸರು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಗಡಿ ಮಿತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತೀರ್ವ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುಜುಗುರವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೀಗಾಗದಂತೆ, 112 ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಬಂದರೆ ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದು ನೋಡದೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೋಲಿಸರು ಬರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಜೀವ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆಗುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 74 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ 700 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ 60 ವೃದ್ಧರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಗಡಿ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಹೊಯ್ಸಳವೂ ಒಟ್ಟು 181 ವಯಸ್ಕರು, 211 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯೇ ಸರಿ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 65 ಚಿತಾ ಬೈಕ್ಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೋಲಿಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ 112 ಸಹಾಯವಾಣಿ, ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 12 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ 6.5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಪೋಲಿಸರ ನೆರವು ಸಿಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ 112 ನಂಬರ್ಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ.