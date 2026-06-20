ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಾವವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ (ಪಿಯು) ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ದಿಢೀರ್ ಕ್ರಮವು ರಾಜ್ಯದ ಸಾವಿರಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತಮಗಿಷ್ಟವಿರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕಾರ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸಾವಿರಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. 'ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳು (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ) (ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು -2013 ಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ಮಹತ್ವದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯ, ಸರಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಿಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ:
ಸರ್ಕಾರವು ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳು (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ) (ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು-2013’ ಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕರಡು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಅವರ ಸೇವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು :
ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿರುವ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘವು, ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅವರ ಮುಖ್ಯ ವಾದಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಹುದ್ದೆಯ ಗೌರವ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ: ಪಿಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (PG) ಮತ್ತು ಬಿ.ಇಡಿ ಮುಗಿಸಿ 'ಗೆಜೆಟೆಡ್-ಬಿ' ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಇಡಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 'ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ' ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಹುದ್ದೆಗಳ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದು, ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೃತ್ತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ: ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪಿಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ: ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಕುತ್ತು ಬರಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ: ಈಗಾಗಲೇ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು 16 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ 20 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೋಧನೆಯೂ ಸೇರಿದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ.
ಕೆಪಿಎಸ್ (KPS) ಶಾಲೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ತಂತ್ರ?
ಸರ್ಕಾರವು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 1,100 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ (KPS) ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಅಥವಾ ಐಸಿಎಸ್ಇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮೂಲಕವೇ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಾದ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸದೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎ.ಎಚ್. ನಿಂಗೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.