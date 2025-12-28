English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿ, ಕಮಿಷನರ್ ಸೇರಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 28, 2025, 09:54 PM IST
ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಸಮೀಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಖಾಕಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ : ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಭೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಮೀಷನರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಕಡೇ 8 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಜನ ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ನೀಲಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಾಲ್ ಗಳು, ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರಿಡಾರ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜೋನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ : ಖರ್ಗೆ ಆರೋಪ

ಹೀಗಾಗಿ ವಾಚ್ ಟವರ್ ಗಳು, ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ ಗಳು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರನ್ನು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲು ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸೆಫ್ಟಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು,,ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇನ್ನೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ರಗ್ ಸೀಝ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೋಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಪಿ ತಂಡ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ ಸಿಬಿ ಟೀಂ ಹಾಗು, ಸೋಕೋ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ 55 ಕೆಜಿ ಡ್ರಗ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 4 ಕೆಜಿ ಡ್ರಗ್ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ ಅದು. ಅವರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ಯೂಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮವ್ರು ಅವರ ಜೊತೆಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಇನ್ವೆಷ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯ ಆಯಾ ಸರಹದ್ದಿನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಹೋಗಿದಿವಿ ಅಂತ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಂ ಗರಂ ಆಗಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು 80 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ 470 ಕೆಜಿ ಬಾಂಬ್.! ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಣೆ

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರು ಕಠಿಣ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪಾಸಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಡಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ.. ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲೂ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು‌ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

