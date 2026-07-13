Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /Bengaluru: ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ! ಡೆ*ತ್‌ ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

Bengaluru: ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ! ಡೆ*ತ್‌ ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನವ ವಿವಾಹಿತೆಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇಂದು (ಜುಲೈ 13) ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.  ಶ್ವೇತಾ(25) ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಡೆತ್‌ ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಅಕ್ಕನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟು ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ ಏರಿದ್ದಾಳೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 13, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:14 AM IST
Bengaluru: ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ! ಡೆ*ತ್‌ ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
Source: Bureau

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bengaluru: ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ! ಡೆ*ತ್‌ ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
Bengaluru Crime52 min ago
2
Students Died In River1 hr ago
3
Bangkok Fire1 hr ago
4
Kannada News Live1 hr ago
5
Son-In-Law1 hr ago