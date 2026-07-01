/ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್: ಇಂದಿನಿಂದ ನೈಸ್‌ ರಸ್ತೆ - ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಟೋಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ರೂ.ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 8 ರೂ.ವರೆಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಕಾರುಗಳ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 65 ರೂ.ನಿಂದ 72 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ನಡುವಿನ ಕಾರುಗಳ ಶುಲ್ಕ 70 ರೂ.ನಿಂದ 77 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಇನ್ನು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೂ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ-ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಶುಲ್ಕ 30 ರೂ.ನಿಂದ 33 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ದರವನ್ನು 15 ರೂ.ನಿಂದ 17 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಟೋಲ್ ದರವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ-ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 195 ರೂ.ನಿಂದ 215 ರೂ.ಗೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 128 ರೂ.ನಿಂದ 141 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್ಗಳ ಟೋಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ (BMTC) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಪಟ್ಟಿ
ಹೊಸೂರು ಟು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ: ಕಾರು-72, ಬಸ್-215, ಬೈಕ್-33, ಟ್ರಕ್-141
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಟು ಕನಕಪುರ: ಕಾರು-53, ಬಸ್-171, ಬೈಕ್-17, ಟ್ರಕ್-108
ಕನಕಪುರ ಟು ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಜಂಕ್ಷನ್: ಕಾರು-39, ಬಸ್-105, ಬೈಕ್-11, ಟ್ರಕ್-66
ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಟು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ: ಕಾರು-36, ಬಸ್-94, ಬೈಕ್-11, ಟ್ರಕ್-55
ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಟು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ: ಕಾರು-77, ಬಸ್-226, ಬೈಕ್-33, ಟ್ರಕ್-154
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಟು ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ: ಕಾರು-61, ಬಸ್-176, ಬೈಕ್-17, ಟ್ರಕ್-116
ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್: ಕಾರು-83, ಬಸ್-220, ಬೈಕ್-25, ಟ್ರಕ್-146
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ನಲ್ಲೂ ದರ ಏರಿಕೆ : ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲೈಫ್ಲೈನ್ ಆಗಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ನಲ್ಲೂ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖ (ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಿಪ್) ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಬಹು ಪ್ರಯಾಣದ (ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಿಪ್) ದರವನ್ನು 5 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರಗಳು
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ: ಏಕಮುಖ-25 ರೂ, ಬಹು ಪ್ರಯಾಣ-40 ರೂ.
ಕಾರು, ಜೀಪ್, ವ್ಯಾನ್: ಏಕಮುಖ-65 ರೂ, ಬಹು ಪ್ರಯಾಣ-100 ರೂ.
ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ: ಏಕಮುಖ-90 ರೂ, ಬಹು ಪ್ರಯಾಣ-130 ರೂ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ದರಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ವಲಯ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ.