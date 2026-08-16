ನೈಸ್ 'ಟೋಲ್ ದಂಧೆ' ವಿರುದ್ಧ ಕಮಲ-ದಳ ಸಮರ: ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆರ್‌‍. ಅಶೋಕ್, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಗ್ರಹ

ಬೆಂಗಳೂರು : ನೈಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವೀಗ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ನೈಸ್ ಅಂದರೆ ನೈಸಾಗಿ ರೈತರನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಮಾಡದೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಬಂದ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೈಸ್ ಟೋಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಧಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆಯೇ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಳಿ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಬಂಡವಾಳವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನೈಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಸದನ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಇರುವಾಗ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 30 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏಕೆ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರವೇ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕಿಕ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತ ರೈತರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೂಡ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸ್ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಿವಾದಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ಗಿಂತ ಟೋಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವಧಿಯ ಒಪ್ಪಂದವೇ ಬೇರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾದ ಒಪ್ಪಂದವೇ ಬೇರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.