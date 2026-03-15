ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೂರಿ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಶನಿವಾರದಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗದೇ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ವಾಪಾಸಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಿ ರಂಗಪ್ಪನಿಗೆ ನಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಿಂತಿದ್ದ ದಾಸೋಹ ಇಂದು ಮತ್ತೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದಾಸೋಹ, ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿನಂತೆ ದಾಸೋಹ ಹಾಗೂ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 16 ರಿಂದ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ದಾಸೋಹ ಹಾಗೂ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆನು ಬದಲಾಗಿದೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮಿಚ್ಚೆಯ ಆಹಾರ ಸವಿಯಲಾಗದೇ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ ಆದರೂ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಸನ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.