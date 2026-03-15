  • ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ತತ್ತರ.. ಆದ್ರೆ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ನಿರಂತರ! ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಆರಂಭ..

Gas cylinder problem: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್‌ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ‌ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೂರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಗಳ ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಹರೋಹರ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್.

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 15, 2026, 06:45 PM IST
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೂರಿ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಶನಿವಾರದಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗದೇ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ವಾಪಾಸಾಗಿದ್ದರು.‌ ಆದರೆ, ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಿ ರಂಗಪ್ಪನಿಗೆ ನಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಿಂತಿದ್ದ ದಾಸೋಹ ಇಂದು‌ ಮತ್ತೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದಾಸೋಹ, ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದಿಂದ  ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿನಂತೆ ದಾಸೋಹ ಹಾಗೂ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 16 ರಿಂದ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ದಾಸೋಹ ಹಾಗೂ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆನು ಬದಲಾಗಿದೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮಿಚ್ಚೆಯ ಆಹಾರ ಸವಿಯಲಾಗದೇ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ ಆದರೂ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಸನ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ‌.

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

