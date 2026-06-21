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  • /NEET Re-Exam 2026: 3 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ; ಬೆಂಗಳೂರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಣ್ಣೀರು

NEET Re-Exam 2026: 3 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ; ಬೆಂಗಳೂರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಣ್ಣೀರು

ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ, ಬಿಗಿಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು NTA, ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಿಯಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 21, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:47 PM IST
NEET Re-Exam 2026: 3 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ; ಬೆಂಗಳೂರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಣ್ಣೀರು

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Prajwal B

Prajwal B

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