NEET Re-Exam 2026: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ (NEET Re Exam) ಕೊನೆಗೂ ಇಂದು ಕೊನೆಗಂಡಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತೂ ಜೂನ್ 21ರಂದು ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 22 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ NTA ಭಾರೀ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೈಡ್ರಾಮ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ..!
ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ, ಬಿಗಿಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು NTA, ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಿಯಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕೈಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 22 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 46 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಇಬ್ಬರು ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೂರು ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ…!
ಒಂದೆಡೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಗಿಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. NTA ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರೊಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿಡಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಆತಂಕಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಜಿಗಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಾಪಾಸ್ ತೆರಳಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಹೈಡ್ರಾಮ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಣ್ಣೀರು..!
ಇನ್ನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶದಿಂದ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೂ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಕಲ್ಲು ಮನಸಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪೂ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ… ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತ ನೆಲಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗದೆ ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್
ಇನ್ನು ಮಾಗಡಿ ಮೂಲದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಹಳೆಯ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಹಳೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ವಾಪಾಸ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ರೈಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ತಣ್ಣೀರೆರಚಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟವೇ ಇತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ನೀಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ.., ಆದ್ರೆ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪರಿಶ್ರಮ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದ್ದಂತೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.