/Bengaluru Commissioner: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವವರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲೂಟ ಫಿಕ್ಸ್‌

Bengaluru: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೋಡಿ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು (Bengaluru Police) ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಮುಂದೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮನಬಂದಂತೆ ಕೂಗಾಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತೀವ್ರ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದರೆ ಕೂಡಲೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿ-ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೋಗನ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಭಾವಿಸಿ, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕಮಿಷನರ್ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು!
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಬಂಧ: ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟು, ನಗರದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಮುಷ್ಕರ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಧರಣಿ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು, ಸ್ಲೋಗನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶವಿರೋಧಿ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಅಲರ್ಟ್..
ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪೋಸ್ಟರ್, ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮೇಲೂ ನಿಗಾ ಇಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಅಭಿಯಾನ, ಪೋಸ್ಟರ್ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವಂತೆ, ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೋರ ವಿರುದ್ಧ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.