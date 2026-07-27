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Bengaluru Commissioner: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವವರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲೂಟ ಫಿಕ್ಸ್‌

Bengaluru Protest: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಮುಂದೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮನಬಂದಂತೆ ಕೂಗಾಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 27, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:11 PM IST
Bengaluru Commissioner: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವವರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲೂಟ ಫಿಕ್ಸ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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