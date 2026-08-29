/200 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ‌18 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವಲು ಬಿಲ್ಡರ್‌ ನಿರ್ಧಾರ.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಡೆಮಾಲಿಷನ್

SNN Rajcorp in Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಗರ. ಆದರೆ ಇದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗ 18 ಅಂತಸ್ತಿನ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡವೊಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತವಾಗಿ ನೆಲಸಮವಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಎಸ್ಎನ್ಎನ್ ರಾಜ್ಕಾರ್ಪ್ನ E-ಬ್ಲಾಕ್ ಈಗ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ನೆಲಸಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಂತ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ.
ತಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಡಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?, ಯಾಕೆ 18 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ?, ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ?.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್
18 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ 200 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಟ್ಟದ ನೆಲಸಮ
ಎಸ್ಎನ್ಎನ್ ರಾಜ್ನ ಇ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೆಮಾಲಿಷನ್
ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲಿಕರಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಗಡುವು
ಒಂದೆಡೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 18 ಅಂತಸ್ತಿನ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮವಾಗಲಿದೆ. ಕೂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಎಸ್ಎನ್ಎನ್ ರಾಜ್ಕಾರ್ಪ್ನ E-ಬ್ಲಾಕ್ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಕೆಡವುವ ಬದಲು, ಫ್ಲಾಟ್ ಬೈ ಫ್ಲಾಟ್ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ನುರಿತ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇನ್ನು, ಈ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೂರಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ವೇಳೆ ಧೂಳು, ಕಂಪನ, ಅವಶೇಷಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ 18 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಟ್ಟಡವೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಹಸ್ತಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ. ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೇ ಈಗ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವತಃ ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೂ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬೃಹತ್ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅಗತ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇದೀಗ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಡರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡೆಮಾಲಿಷನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಭರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಿಲ್ಡರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಡವಾಗಿ ನಡೆದ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳೇ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆಯಾ, 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ?.