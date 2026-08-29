Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /200 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ‌18 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವಲು ಬಿಲ್ಡರ್‌ ನಿರ್ಧಾರ.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಡೆಮಾಲಿಷನ್

200 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ‌18 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವಲು ಬಿಲ್ಡರ್‌ ನಿರ್ಧಾರ.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಡೆಮಾಲಿಷನ್

ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 29, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:23 PM IST
200 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ‌18 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವಲು ಬಿಲ್ಡರ್‌ ನಿರ್ಧಾರ.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಡೆಮಾಲಿಷನ್

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Davanagere Bandh; ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ದಾವಣಗೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದ್‌
2
3
4
5