/ಹೂ ಕೊಯ್ಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾ*ವು.. ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Omni and goods vehicle Accident near Hosahalli Gate: ಓಮಿನಿ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನದ ನಡುವೆ ಭೀಕರವಾದ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಹೂ ಕೊಯ್ಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 69 ಎನ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಗಿದ್ದು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯಲು ಎಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಾಗ ಈ ಭೀಕರವಾದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪಾ (30), ರತ್ನಮ್ಮ (45), ಮುನಿಚೆನ್ನಮ್ಮ (40) ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ದೈವಿಗಳು. ಈ ಮೂವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಉಜುಗೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂದು ಓಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 69 ಎನ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಓಮಿನಿ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನದ ನಡುವೆ ಭೀಕರವಾದ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮೂವರು ದುರ್ದೈವಿಗಳು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪುರ ಗ್ರಾಮದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೂರು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಭೀಕರವಾದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಓಮಿನಿ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನದ ನಡುವೆ ಭೀಕರವಾದ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಎರಡು ವಾಹನಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿವೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ವಾಹನಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹಗಳು ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ನೋಡಲು ಭಯಾನಕವಾದಂತೆ ಇದೆ. ಓಮಿನಿ ವಾಹನದ ನಂಬರ್ KA 40, N 1396 ಇದೆ. ಘಟನೆಯ ಭೀಕರತೆ ನೋಡಿದರೆ ಎರಡು ವಾಹನಗಳು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿವೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.