ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಟ.. ಯುವಕ ಬಲಿ!

Online Betting: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಟದಿಂದ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನೆಲಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 18, 2025, 09:39 AM IST
  • ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್'ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳಕೊಂಡು ಯುವಕ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣು
  • ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
  • ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕ

Online Betting Addiction: ನೆಲಮಂಗಲ : ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳೆದ್ಕೊಂಡ ಯುವಕ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕಂಬಿಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆಕಾಶ್(25) ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ, ಉಷಾರಾಣಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಲಕ ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ವಾಸವಿದ್ದ ಮೃತ ಆಕಾಶ್,  ಕೆಲಸ ಹರಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ, ಈತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಲೋನ್ ಆ್ಯಫ್ಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಹಣ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯವರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ದುರ್ಮರಣ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಗೇಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ ಟೆಂಟ್ ಲೋನ್ಗಳಂತವುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದೆ ಮನನೊಂದ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿ ಹುಚ್ಚಾಟ

ಇನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

