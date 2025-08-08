English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್‌ನ ಚಟ.. ಬಾಲಕನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ!

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಚಟ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಲಿ ಪಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 8, 2025, 04:05 PM IST
  • ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಾಲಕನ ಜೀವನವೇ ಅಂತ್ಯ
  • ಮಾವನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಹಾರೇಹೋಯ್ತು ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿ

Trending Photos

ಗಂಡ ಸಾಯುತ್ತಲೇ ಮೈ ಕಾಣುವಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಫೊಟೋಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!
camera icon6
renu sudhi
ಗಂಡ ಸಾಯುತ್ತಲೇ ಮೈ ಕಾಣುವಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಫೊಟೋಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ : ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
camera icon9
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ : ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..!
camera icon5
Avocado benefits for women
ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಧಮಾಕ!ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
camera icon7
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಧಮಾಕ!ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್‌ನ ಚಟ.. ಬಾಲಕನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ!

Bengaluru Crime News: ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದ ಬಾಲಕ, ಇಂದು ಮಸಣ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಸೋದರ ಮಾವನೇ ಚಾ*ಕುವಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊ*ಯ್ದು 14 ವರ್ಷದ ಅಮೋಘ ನ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ಆರೋಪಿ ಮಾವ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹ*ತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ. ಗೇಮ್ ಎನ್ನುವ ಚಟ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಕೋಪ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು, ಚಾಕು ತೆಗೆದ ಮಾವ, ಬಾಲಕನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕುಯ್ದು ಕೊಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹ*ತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ತಾನು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾನೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಮಗಳನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ..! ತಾಯಿಯೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು.. ಥೂ..

ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಗನ ಗೇಮ್ ಚಟ ನೋಡಿ ತಾಯಿಯಾದ ಶಿಲ್ಪಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಏನೇ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ ಬಿಡದ ಅಮೋಘ್, ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್‌ ನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿದ್ದ. ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಮಗನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್, ತಾನೇ ನೋಡಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು 10 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೋಘ್‌ರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಕೋಪದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ.  ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆತ ಸ್ವತಃ  ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಉತ್ತರಕಾಶಿಯ ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ: ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಮನೆಗಳು

ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಸಿ, ಆರೋಪಿ ಮಾವನನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಹೇಳಿ ಮಾವನ ಕೋಪಕ್ಕೋ, ಗೇಮ್ ಚಟಕ್ಕೋ ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಉಸಿರುನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ದುರಂತ. 

Online Gamecrime newsmurderBoyBengaluru news

Trending News