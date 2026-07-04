ಬೆಂಗಳೂರು: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಖರ ಹಾಗೂ ದೋಷರಹಿತವಾಗಿಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ-2026 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ SIR (Special Intensive Revision) ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ECINET ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಹಂತ 1: ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ECINET ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ
ಮೊದಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ Voters Service Portal ಅಥವಾ ECINET ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಖಾತೆ ಇದ್ದರೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ Sign Up ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಖಾತೆ ರಚಿಸಿ ನಂತರ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
ಹಂತ 2: SIR ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ತೆರೆಯಿರಿ
ಲಾಗಿನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ “Fill Census Form” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ EPIC (Voter ID) ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ ಹುಡುಕಿ.
ಹಂತ 3: OTP ದೃಢೀಕರಣ
EPIC ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ OTP ಬರುತ್ತದೆ. OTP ನಮೂದಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ. ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ (Pre-filled) ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, EPIC ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಹಂತ 4: ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು e-Sign ಮಾಡಿ
ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಂತರ Aadhaar e-Sign ಮೂಲಕ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿ. e-Sign ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ Aadhaar OTP ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ಹಂತ 5: ಸ್ವೀಕೃತಿ ರಸೀದಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಫಾರ್ಮ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ Acknowledgement Receipt ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ (BLO) ಮನೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರಸೀದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ?
ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆತಂಕಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. BLO ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ಭೌತಿಕ ನಮೂನೆ ಪಡೆದು ಕೈಯಾರೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು.
EPIC ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ Aadhaar ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
e-Sign ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕವೇ ಅರ್ಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದೊರೆಯುವ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗಲು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ SIR ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.