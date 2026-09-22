/ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು, 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶೌಚಾಲಯಗಳು

Only 4 toilets for 1000 workers at the Belrice factory: ಹೊಸಕೋಟೆ ಭಾಗದ ನರಸಾಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬೆಲ್ರೈಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೇಳಲು ಮುಂದಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೋದರೆ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇದ್ದಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಲ್ರೈಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದರ್ಪ ಮೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿಯಮದಂತೆ ಪ್ರತಿ 25- 30 ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 50 ಮಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯವಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಬೆಲ್ರೈಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬೆಲ್ರೈಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೂ ನಾಲ್ಕು, ಐದು ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇವೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಬೆಲ್ರೈಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಶೌಚಾಲಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮಾತ್ರವಿದ್ದು, ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ 19 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸದಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಜನರೇ ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶುಚಿತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಲ್ ರೈಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲವಂತೆ. ಈಗ ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಧನಿ ಎತ್ತಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ ಎನ್ನದೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ, ಕಚೇರಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶುಚಿತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿ, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳೇ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೇ ಅಥವಾ ಅವು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು ಬೆಲ್ರೈಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.