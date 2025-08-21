Only player to score a century in ODI and T20 of Asia Cup: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ದಂತಕಥೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ-20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೊಹ್ಲಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ಯಾ? ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್
ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ 20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಮುರಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಟಿ 20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು 16 ಪಂದ್ಯಗಳ 13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 61.83 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 742 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ 4 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 1 ಅರ್ಧಶತಕವಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಏಕದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 183 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 183 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ T-20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 85.80 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 429 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ T-20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 1 ಶತಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 61 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್! ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ, ಐದು ಸಂಸಾರ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ T-20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ. ಒಬ್ಬರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಸೂರ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು,ಕೊಹ್ಲಿ 4 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.