English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bengaluru
  • ನಗರಸಭೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ತೆರೆಮೇರೆ ಆಟ.. ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿಗೆ NDA ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಕೇಕೆ

ನಗರಸಭೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ತೆರೆಮೇರೆ ಆಟ.. ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿಗೆ NDA ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಕೇಕೆ

ನೆಲಮಂಗಲ ನಗರಸಭೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ NDA ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿಯೇ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ನೆಲಮಂಗಲ ನಗರಸಭೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನಲೆ ಎನ್‌ಡಿಎ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 23, 2026, 06:56 PM IST
  • ನೆಲಮಂಗಲ ನಗರಸಭೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ NDA ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿಯೇ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು
  • ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಜಯವಿದೆ ಎಂಬುದುನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ

Trending Photos

BBK 12 : ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌! ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ
camera icon6
Bigg Boss Winner Gilli
BBK 12 : ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌! ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಶುಭ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌
camera icon7
Red Thread
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಶುಭ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌
ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಹುಡುಗಿಯರ ಬೆಲ್ಟ್‌ಗಳು ಯಾಕೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!
camera icon6
ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಹುಡುಗಿಯರ ಬೆಲ್ಟ್‌ಗಳು ಯಾಕೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!
BBK 12: &quot;ನಾನೇ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು&quot; ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌
camera icon6
Ashwini Gowda
BBK 12: "ನಾನೇ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು" ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌
ನಗರಸಭೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ತೆರೆಮೇರೆ ಆಟ.. ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿಗೆ NDA ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಕೇಕೆ

ನೆಲಮಂಗಲ ನಗರಸಭೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ NDA ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿಯೇ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ನೆಲಮಂಗಲ ನಗರಸಭೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನಲೆ ಎನ್‌ಡಿಎ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. 

ಕಳೆದ 2019 ಡಿ.26ರಂದು ನೆಲಮಂಗಲ ಪುರಸಭೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ, ವಾಜರಹಳ್ಳಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ಹಾಗೂ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ನಗರಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಲೀನಗೊಂಡ 4 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕಳೆದ 2020 ನ.09ರಂದು ಅಧಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 4 ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.   ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಗರಸಭೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಈಗಿರುವ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ‌ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ  ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.‌ ಅದ್ದರಂತೆ 2026ರ ಜ.16ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತ 4 ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ  ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಜ.18ರಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದ್ದರಂತೆ ಜ. 21ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯದೀಶರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. 

ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಎನ್ಡಿಎ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತನಾಡಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಜಯವಿದೆ ಎಂಬುದುನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕಾನೂನು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಈ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಗರಸಭೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೂ ಎನ್‌ಡಿಎ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಖಚಿತ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಬಮೂಲ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸರಿಗೆ ಮುಖಬಂಗವಾಗಿದ್ದು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೇವರತೂ ದ್ವೇಷವಾಗಿ ಇರಬಾರದು ಎಂದರು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Municipal CouncilSupreme Court

Trending News