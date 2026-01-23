ನಗರಸಭೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ತೆರೆಮೇರೆ ಆಟ.. ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿಗೆ NDA ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಕೇಕೆ

ನೆಲಮಂಗಲ ನಗರಸಭೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ NDA ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿಯೇ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ನೆಲಮಂಗಲ ನಗರಸಭೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನಲೆ ಎನ್ಡಿಎ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ 2019 ಡಿ.26ರಂದು ನೆಲಮಂಗಲ ಪುರಸಭೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ, ವಾಜರಹಳ್ಳಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ಹಾಗೂ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ನಗರಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಲೀನಗೊಂಡ 4 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕಳೆದ 2020 ನ.09ರಂದು ಅಧಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 4 ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಗರಸಭೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಈಗಿರುವ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದ್ದರಂತೆ 2026ರ ಜ.16ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತ 4 ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಜ.18ರಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದ್ದರಂತೆ ಜ. 21ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯದೀಶರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಎನ್ಡಿಎ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತನಾಡಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಜಯವಿದೆ ಎಂಬುದುನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕಾನೂನು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಈ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಗರಸಭೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೂ ಎನ್ಡಿಎ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಖಚಿತ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಬಮೂಲ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸರಿಗೆ ಮುಖಬಂಗವಾಗಿದ್ದು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೇವರತೂ ದ್ವೇಷವಾಗಿ ಇರಬಾರದು ಎಂದರು.