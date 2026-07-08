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Operation Footpath: ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಆಪರೇಷನ್‌ ಫುಟ್‌ಪಾತ್'! ಇಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಬೃಹತ್‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Bengaluru Footpath Clearance: ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ (Bengaluru Footpath Clearance) ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಮರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇಂದು (ಜುಲೈ 8) ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (Protest) ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 08, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:06 AM IST
Operation Footpath: ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಆಪರೇಷನ್‌ ಫುಟ್‌ಪಾತ್'! ಇಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಬೃಹತ್‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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