ಬೆಂಗಳೂರು : ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಲಸೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ ಕಳುಹಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. "ಅಪರೇಷನ್ ಮುಕ್ತ" ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಗರದ ಹಲವು ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡದೆಯೇ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಲಾಠಿ ಬೀಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಲಸರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಜನ, ನಾವೇನೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರೇ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಹೌದು ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಪೋಲಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ಆಪರೇಷನ್ ಮುಕ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವರ್ತೂರು ಬಳಿಯ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲೇಬರ್ ಶೆಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೆಡ್ ಗಳಿದ್ದು ಸುಮಾರು 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ,ಕೆಲವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಿಂದಿ ಆಯುವ ಕೆಸಲ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು.ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ,ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂಲದವರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೋತ್ತಾಗಿದೆ.ಇವರಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ,ನೇಪಾಳ, ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರಂತೆ.ಕೆಲವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಡ್ರಸ್ ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಹಲವರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದ್ದು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಲಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲವರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾಸುಂಡೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ತಾವಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರೋ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡಿರೋ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ದಿಂದ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ರೆ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ FRRO ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕ್ರಮ ತೆಗಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಗಡಿ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ಕ್ರಮ ತಗೆದುಕೊಳಗಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.