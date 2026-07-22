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ಜಿರಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಟೀಲು ಬಾರಿಸುತ್ತಿರೋ CM ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌; ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು ಕಲಿಯಬೇಕು. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 22, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:32 PM IST
ಜಿರಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಟೀಲು ಬಾರಿಸುತ್ತಿರೋ CM ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌; ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ವಾಗ್ದಾಳಿ
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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