/ಜಿರಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಟೀಲು ಬಾರಿಸುತ್ತಿರೋ CM ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌; ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ವಾಗ್ದಾಳಿ

Opposition leader R Ashok attacks CM: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರೆತೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಯ ಜನರು ಗುಳೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಡಿ. ನೀರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡೂ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 31 ರೈತರು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಿರಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಟೀಲು ಬಾರಿಸುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕಲಿಯಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಏನನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಹಸಿ ಮೇವು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಣ ಮೇವು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ದನಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಲು ಆಗದೇ ಕಟುಕರಿಗೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದನಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಈಗ ವರದಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವರದಿ ಕೇಳಿ, ಪರಿಹಾರ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ?, ಈಗಾಗಲೇ ಹದಿನೈದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೇ ಶೇಕಡಾ 35 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 31 ರೈತರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಳೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂಡಗಳು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಸರ್ಕಾರ ಕತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕಸದ ಲೂಟಿ, ಬಿಡದಿ ಲೂಟಿ, ಈಗ ಆನೇಕಲ್ ಲೂಟಿ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ 20 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಎಕರೆಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.